36-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, ставшая мегапопулярной после роли в сериале "Великолепный век", обескуражила новым образом

Свежее фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На снимке актриса предстала в совершенно новом для себя образе. Красотка была загоревшей, ее плечи были красные от загара. Она была испачкана песком и смотрела в кадр своими яркими зелеными глазами. Стоит отметить, что красотка отказалась от макияжа и выглядела очень естественно. Судя по всему, это фото с ее отдыха.

«Любимые Мальдивы, скучаю за вами», - подписала актриса снимок.

За полчаса ее фото оценили более 30 тысяч раз. В комментариях звезде сериала оставили множество комплиментов.

«Фотка классная, но часть в сторону шеи не очень», «Как красиво», «Такая красота!!! Мерьем, ты всегда выглядишь замечательно, ты это понимаешь?», «Прекрасная», «Я ничего не могу написать. Потому что нет слов, чтобы описать вашу красоту», «Ты украла мое сердце. Приглашаю провести несколько дней на пляже на юге Албании», «Мне одной кажется, что Мерьем наша уже любимая русская принцесса Хюррем», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Мерьем Узерли поделилась фото в экстремальном мини платье в цветах. Актриса сидела на скамейке, положив одну ногу на другую. Звезда надела колготки со стрелкой, что визуально сделало ее ноги еще длиннее и стройнее.

Напомним, что Мерьем Узерли повторила образ Роксоланы в реальной жизни: "Настоящая Хюррем".

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли из «Великолепного века» впечатлила роскошным образом в обычной жизни: «Королева».

Также Politeka писала, как сегодня выглядит Мерьем Узерли и другие красотки Великолепного века: "Роксолана уже не та".