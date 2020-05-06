Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, эмоционально пообщалась с близким другом, артистом Сергеем Лазаревым, с которым ей приписывают тайный роман

В последнее время у артистов на карантине появилась новая "фишка": вести онлайн-беседы в соцсетях. Лорак с Лазаревым не стали исключением и провели прямой эфир в Инстаграм.

В домашней обстановке звезды поговорили о наболевшем - карантине из-за вируса, поставившего на колени весь мир.

Лорак призналась Лазареву, что изоляция заставила ее задуматься о роли родителя.

«Для нас сейчас это время побыть дома и пересмотреть свои ценности. Я поняла, какой это труд — быть родителем. Хочется расцеловать и обнять маму», - поделилась Лорак.

Кроме того, артисты обсудили свои профессиональные проблемы, касающиеся отмены и переноса концертов на неопределенный срок.

Напомним, в сети давно ходят слухи, что Лорак и Лазарева связывает нечто большее, чем просто дружеские чувства. В частности, звезды порой подогревают интерес к своему возможному роману, обнимаясь на публике, постоянно связываясь друг с другом, даже во время карантина.

Пользователи до сих пор считают доказательством их романа пост Лазарева в Инстаграм. На фото он нежно обнял Каролину. Но больше всего впечатлила подпись: "Мой человек! Родная душа! Обожаю! Всегда рядом!".

Фаны до сих пор жарко комментируют и просят артистов не скрываться: "Вы же созданы друг для друга! Женитесь, не теряйте времени и заводите совместных детей! И да, это не дружеские объятия, хотя вы и так знаете!", "Красивая пара, признайтесь, что пара", "Мои поздравления, вы созданы друг для друга".

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