Экс-участница легендарной женской группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская поделилась с поклонниками своим новым стихотворением

Его она опубликовала на странице в социальной сети Instagram, передает Politeka.net.

Таким образом звезда объединила в одно поздравление слова ко Дню победы и Дню матери, о чем свидетельствуют хэштеги в конце публикации.

Рифмованные строки артистка разбавила своими фотографиями с прогулки в лесу. Перед фанатами она предстала без грамма макияжа и с широкой улыбкой на лице.

Отметим, что звезда не стесняется демонстрировать естественную красоту. Она никогда не прибегала к услугам пластических хирургов, чтобы подкорректировать внешность, поскольку от природы является обладательницей шикарной фигуры и очень красивого лица.

В стихе Надежда рассуждает о самых важных для каждого человека вещах:

«Мы умираем и заново рождаемся,

Чтобы почувствовать силу любви,

Уходим и навек прощаемся,

Чтобы вернуться в новом обличии...

Теряем, чтобы приобрести ,

Плачем чтобы в потере счастье найти.

Любим..,

чтобы в страдании понять

Кто мы,

И какою может быть благодать.

Верим и не находим ничего,

Чтоб в пустоте, познав Его.

Унываем, не замечая прекрасного

И в час смуты становимся радостными.

Любовь сохраняем, чувствуя боль и ненастье.

Любовь! Свобода! Победа! Мама – какое же это счастье!!!».

В свою очередь поклонники оценили как слова Мейхер, так и ее внешний вид, не пожалев теплых слов в адрес артистки.

«Надюша, самая красивая!!!», «Ни грамма макияжа, природная красота», «Очень красивая Надежда», «Красавица», – пишут поклонники.

Напомним, 38-летняя Надежда Мейхер впервые показала своего юного возлюбленного.

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