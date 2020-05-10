Экс-участница легендарной женской группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская поделилась с поклонниками своим новым стихотворением
Его она опубликовала на странице в социальной сети Instagram, передает Politeka.net.
Таким образом звезда объединила в одно поздравление слова ко Дню победы и Дню матери, о чем свидетельствуют хэштеги в конце публикации.
Рифмованные строки артистка разбавила своими фотографиями с прогулки в лесу. Перед фанатами она предстала без грамма макияжа и с широкой улыбкой на лице.
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Отметим, что звезда не стесняется демонстрировать естественную красоту. Она никогда не прибегала к услугам пластических хирургов, чтобы подкорректировать внешность, поскольку от природы является обладательницей шикарной фигуры и очень красивого лица.
В стихе Надежда рассуждает о самых важных для каждого человека вещах:
«Мы умираем и заново рождаемся,
Чтобы почувствовать силу любви,
Уходим и навек прощаемся,
Чтобы вернуться в новом обличии...
Теряем, чтобы приобрести ,
Плачем чтобы в потере счастье найти.
Любим..,
чтобы в страдании понять
Кто мы,
И какою может быть благодать.
Верим и не находим ничего,
Чтоб в пустоте, познав Его.
Унываем, не замечая прекрасного
И в час смуты становимся радостными.
Любовь сохраняем, чувствуя боль и ненастье.
Любовь! Свобода! Победа! Мама – какое же это счастье!!!».
В свою очередь поклонники оценили как слова Мейхер, так и ее внешний вид, не пожалев теплых слов в адрес артистки.
«Надюша, самая красивая!!!», «Ни грамма макияжа, природная красота», «Очень красивая Надежда», «Красавица», – пишут поклонники.
Напомним, 38-летняя Надежда Мейхер впервые показала своего юного возлюбленного.
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