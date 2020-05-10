18-річна дочка легендарної супермоделі 90-их Сінді Кроуфорд Кайя Гербер оригінально привітала найріднішу людину з Днем матері

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала знімок, на якому ще молода Сінді дуже уважно читає книгу в перервах між зйомками. При цьому Сінді – при повному бойову макіяжі й з укладкою, а за її спиною можна помітити освітлювальну техніку та людину з камерою на плечі.

У підписі до фото Кайя розповіла про те, що саме ті книги, які свого часу рекомендувала їй Сінді, вона зараз готова з усією відповідальністю радити своїм підписникам. Кайя анонсувала чергове онлайн-засідання книжкового клубу з книгою тижня «Там, де раки співають» Делії Оуенс, прочитаноюза рекомендацією мами.

«І не забудь подзвонити мамі!», – додала дівчина в кінці підпису.

Фото зібрало понад 120 тисяч лайків і майже півтисячі коментарів, в яких користувачі розповідали про свої улюблені книги, а один з коментаторів написав про Сінді: «Книжковий хробак і супермоледь. Люблю її!».

Кайя Гербер впевнено пішла по стопах своєї знаменитої матері. Її модельна кар'єра почалася в 10 років, а в 16 дівчина вже стала затребуваною моделлю в світі високої моди. Вона була музою беззмінного директора будинку Chanel, нині покійного Карла Лагерфельда і вже прикрасила своїми знімками обкладинки провідних глянцевих видань світу.

Єдина порада, яку дала Сінді своїй дочці перед першим великим показом в Нью-Йорку, звучала так: ««Я не хочу бачити на подіумі дівчину з мертвими очима і невиразним обличчям».

Нагадаємо, що Кайя Гербер посвітила апетитними принадами під водою: «Зовсім як русалка».

Як писала Politeka, Кайя Гербер задерла топ і показала, що успадкувала від мами: "Афродіта".

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