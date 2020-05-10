18-летняя дочь легендарной супермодели 90-ых Синди Кроуфорд Кайя Гербер оригинально поздравила самого родного человека с Днем матери

На своей странице в Instagram девушка опубликовала снимок, на котором еще молодая Синди очень внимательно читает книгу в перерывах между съемками. При этом Синди – при полном боевом раскрасе и с укладкой, а за ее спиной можно заметить осветительную технику и человека с камерой на плече.

В подписи к фото Кайя рассказала о том, что именно те книги, которые в свое время рекомендовала ей Синди, она сейчас готова со всей ответственностью советовать своим подписчикам. Кайя анонсировала очередное онлайн-заседание книжного клуба с книгой недели «Там, где раки поют» Делии Оуэнс, прочитанной по рекомендации мамы.

«И не забудь позвонить маме!», – добавила девушка в конце подписи.

Фото собрало свыше 120 тысяч лайков и почти полтысячи комментариев, в которых пользователи рассказывали о своих любимых книгах, а один из комментаторов написал о Синди: «Книжный червь и супермоледь. Люблю ее!».

Кайя Гербер уверенно пошла по стопам своей знаменитой матери. Ее модельная карьера началась в 10 лет, а в 16 девушка уже стала востребованной моделью в мире высокой моды. Она была музой бессменного директора дома Chanel, ныне покойного Карла Лагерфельда и уже украсила своими снимками обложки ведущих глянцевых изданий мира.

Единственный совет, который дала Синди своей дочери перед первым крупным показом в Нью-Йорке, гласил: ««Я не хочу видеть на подиуме девушку с мертвыми глазами и невыразительным лицом».

Напомним, что Кайя Гербер посветила аппетитными прелестями под водой: «Совсем как русалка».

Как писала Politeka, Кайя Гербер задрала топ и показала, что унаследовала от мамы: "Афродита".

Также Politeka писала, что Синди Кроуфорд в браке с Ричардом Гиром поразила интимным фото с новым возлюбленным: "Наше первое...".