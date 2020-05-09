Відома модель Ана Чері похвалилася привабливою зовнішністю у відвертому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, вона показала нову фотографію на своїй сторінці в Instagram.

Ана Чері не соромиться свого тіла і регулярно радує шанувальників сміливими образами. На цей раз вона вбралася в плямистий сірий топ, який складається ніби з одного декольте і рукавів.

На знімку можна помітити, що модель позує без білизни. На ногах - вільні шорти такого ж забарвлення, що і топ.

Варто відзначити, що Ана Чері сфотографувалася на природі. Фоном для знімка став густий луг з жовтими квітами. Модель підставила обличчя з закритими очима сонця і виглядає велично, як справжня цариця полів.

Користувачі соціальної мережі не упустили шансу засипати красуню компліментами. Вони залишили безліч позитивних оцінок і захоплених коментарів:

"Виглядаєш чудово в цьому вбранні, мій друже, бережи себе і насолоджуватися своїми вихідними ❤️😍🤗😘"; "Чудова жінка, розкішне тіло і чудовий наряд, хороших вихідних"; "як завжди чуттєва і прекрасна, я люблю тебе, моє життя"; "Це так жарко".

Нагадаємо, зухвала Ані Чері підкорила видом з "повідцем" на шиї.

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