Известная модель Ана Чери похвасталась привлекательной внешностью в откровенном наряде

Как сообщает Politeka.net, она показала новую фотографию на своей странице в Instagram.

Ана Чери не стесняется своего тела и регулярно радует поклонников смелыми образами. На этот раз она нарядилась в пятнистый серый топ, который состоит будто из одного декольте и рукавов.

На снимке можно заметить, что модель позирует без белья. На ногах - свободные шорты такой же расцветки, что и топ.

Стоит отметить, что Ана Чери сфотографировалась на природе. Фоном для снимка стал густой луг с желтыми цветами. Модель подставила лицо с закрытыми глазами солнцу и выглядит величественно, как настоящая царица полей.

Пользователи социальной сети не упустили шанса засыпать красавицу комплиментами. Они оставили множество положительных отметок и восторженных комментариев:

"Выглядишь великолепно в этом наряде, мой друг, береги себя и наслаждайся своими выходными ❤️😍🤗😘"; "Великолепная женщина, роскошное тело и великолепный наряд, хороших выходных"; "как всегда чувственная и прекрасная, я люблю тебя, моя жизнь"; "Это так жарко".

Напомним, дерзкая Ани Чери покорила видом с "поводком" на шее.

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