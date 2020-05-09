Американська актриса Памела Андерсон показала відвертий знімок

В 90-е навряд чи можна було знайти підлітка, який не мав у своїй колекції знімком актриси. Здавалося б, тільки вчора юна красуня демонструвала свою розкішну фігуру і була головною героїнею серіалу «Рятувальники Малібу».

52-річна американська актриса і модель ніяк не хоче змиритися з віком, та продовжує підігрівати інтерес до своєї персони, публікуючи в Instagram архівні фото з своєї бурхливої молодості.

Як передає Politeka.net, на цей раз вона з'явилася на кадрі в ніжному, і одночасно пікантному образі.

Вбралася Андерсон тільки в білизні, яке чудово поєднувалося з її фантастичними формами. Хоч її обличчя не було видно на кадри, шанувальники залишилися задоволеними розкішною позою.

Точена фігура і спокусливі вигини актриси не залишилися без уваги. Вони залишилися задоволеними таким знімком і віддячили її тисячами лайків.

Не так давно вона поділилася кадром, на якому позує в одному бюстгальтері, показавши свої шикарні груди.

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