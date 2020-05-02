Супермодель Ірина Шейк порадувала фанатів кадром з жаркої фотосесії

Свіжий знімок вона опублікувала в сторіз на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Ірина з мокрим волоссям і яскравим макіяжем стоїть, тримаючи в руках склянку. Вона відкинула голову, в руках у неї шматочок льоду. Модель розстебнула кофтину таким чином, що в кадр потрапили її груди, втиснуті в мереживну білизну. На фото Шейк справжня красуня. Ймовірно, її колишній - актор Бредлі Купер кусає лікті, дивлячись на таку красу.

Шанувальники не змогли залишити коментарі під фото, так як в сторіз відсутня така можливість.

Раніше ми писали, що Ірина Шейк поділилася спокусливим фото. Модель вляглася на підлозі в одній білизні, розставивши при цьому ноги. Шейк дивилася в кадр, розбурхуючи фантазію своїх шанувальників.

Крім цього, нещодавно Шейк поділилася знімком в домашній ретро-обстановці, що додало кадру неповторного шарму. Модель позувала в зеленому топі і коротких синіх шортиках, які підкреслюють ідеальну фігуру і оголюють стрункі ніжки.

Зазначимо, що Шейк довгий час називали однією з найкрасивіших жінок світу. Дівчина народилася і виросла в Росії, але змогла побудувати кар'єру в модельному бізнесі.

Нагадаємо, що Ірина Шейк приголомшила знімком в ліжку з Путіним, мережа кипить: Бредлі Купер буде в ауті.

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