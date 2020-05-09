Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, похвалилася незвичайним видом в "рваному" купальнику

Молода дівчина, яка прославилася завдяки пишним формам, влаштувала фотосесію в улюбленому місці на терасі свого будинку і посвітила зайвим в незвичайному купальнику. Анастасія блиснула форми, які не змогла утримати в досить тісній тканині, повідомляє Politeka.

Як відомо, молода модель зовсім не боїться своїх форм, як заявляють самі фанати, зовсім не даремно – Квітко виглядає привабливо і запам'ятовується саме завдяки своїй фігурі.

В цей раз купальник Анастасії був незвичайний – з високою посадкою ремінців бікіні і досить відкритою формою на грудях – ліфчик знаменитості був буквально «порваний» на самому пікантному місці.

Волосся зірка залишила, як зазвичай розпущеним, залишаючи акцент саме на пляжному одязі. Шанувальники високо оцінили жаркий кадр, написавши масу компліментів.

До цього молода красуня безсоромно выпятила форми перед об'єктивом в купальнику модного дизайну - з відкритими грудьми і животом, ледь прикриває її інтимні місця. Дівчина не стала соромитися, а навпаки - виставила руки вгору до розпущеним волоссям, щоб показати себе у всій красі.

два Нові фото, представлені в різних ракурсах і подчеркнувших гідності зірки, захопили численних шанувальників знаменитості, адже вона показала пишну фігуру в незвичайному купальнику, який раніше ще не показувала.

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