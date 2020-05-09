Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, похвасталась необычным видом в "рваном" купальнике

Молодая девушка, прославившаяся благодаря пышным формам, устроила фотосессию в излюбленном месте на террасе своего дома и посветила лишним в необычном купальнике. Анастасия сверкнула формамы, которые не смогла удержать в довольно тесной ткани, сообщает Politeka.

Как известно, молодая модель совсем не боится своих форм, как заявляют сами фанаты, совсем не зря – Квитко выглядит привлекательно и запоминающейся именно благодаря своей фигуре.

В этот раз купальник Анастасии был необычен – с высокой посадкой ремешков бикини и довольно открытой формой на груди – лифчик знаменитости был буквально «порван» на самом пикантном месте.

Волосы звезда оставила, как обычно распущенными, оставляя акцент именно на пляжной одежде. Поклонники высоко оценили жаркий кадр, написав массу комплиментов и отметив, что с каждым таким снимком "напряжение растет".

До этого молодая красотка бесстыдно выпятила формы перед объективом в купальнике модного дизайна - с открытой грудью и животом, едва ли прикрывающим ее интимные места. Девушка не стала стесняться, а наоборот - выставила руки вверх к распущенным волосам, чтобы показать себя во всей красе.

Новые два фото, представленные в разных ракурсах и подчеркнувших достоинства звезды, восхитили многочисленных поклонников знаменитости, ведь она показала пышную фигуру в необычном купальнике, который ранее еще не показывала.

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