Російська співачка і актриса Анна Семенович згадала про тяжку втрату
Як передає Politeka.net, відповідно відеозвернення вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"З Днем Перемоги всіх нас! В цьому році ми змушені залишатися вдома найважливіше свято для всієї країни — День Перемоги. Але навіть з дому ми можемо привітати ветеранів, згадати тих, хто воював за нас з вами, сказати «спасибі» за їх великий подвиг!", - вона підписала свій пост.
Раніше знаменитість вразила незвичайним образом.
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У новому відео Анна Семенович змінилася до невпізнання. Вона помітно погладшала, відростила великі боки, живіт і друге підборіддя.
Зірка зовсім не схожа на ту фатальну красуню, якою її звикли бачити фанати.
Нагадаємо, що апетитна Семенович без сорому роздяглася і підняла ногу заради пікантне фото: "Так хочеться...".
Як повідомляла Politeka, гаряча Семенович в екстремальному декольте не змогла приховати пишні форми: від фото кидає в жар.
Також Politeka писала, що Анна Семенович потрясла "диньками" на біговій доріжці: "Тільки не зупиняйся".