Російська співачка і актриса Анна Семенович згадала про тяжку втрату

Як передає Politeka.net, відповідно відеозвернення вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Знаменитість згадала про своїх рідних, яких забрала війна.

"Я дуже пишаюся нашими бабусями і дідусями, які подарували нам мирне небо. Всі вони воювали, але їх вже немає в живих. Вони залишаються в моєму серці", - поділилася Семенович.



Крім того, вона закликала вшанувати пам'ять ветеранів.

"З Днем Перемоги всіх нас! В цьому році ми змушені залишатися вдома найважливіше свято для всієї країни — День Перемоги. Але навіть з дому ми можемо привітати ветеранів, згадати тих, хто воював за нас з вами, сказати «спасибі» за їх великий подвиг!", - вона підписала свій пост.



Раніше знаменитість вразила незвичайним образом.

У новому відео Анна Семенович змінилася до невпізнання. Вона помітно погладшала, відростила великі боки, живіт і друге підборіддя.

Зірка зовсім не схожа на ту фатальну красуню, якою її звикли бачити фанати.

Нагадаємо, що апетитна Семенович без сорому роздяглася і підняла ногу заради пікантне фото: "Так хочеться...".

Як повідомляла Politeka, гаряча Семенович в екстремальному декольте не змогла приховати пишні форми: від фото кидає в жар.

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