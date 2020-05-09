Американська фітнес-модель Ана Чері показала всю себе в одній сіточці

Так, в цей раз молода фітнес-модель влаштувала фотосесію на тлі стекланной двері власного балкона і не посоромилася посвітити зайвим, з'явившись в одній сіточці. Дівчина, схоже, вирішила похвалитися ідеальним і провокаційним виглядом, пише Politeka.

цього разу молода дівчина вирішила повеселитися під час нової фотосесії і з'явилася лише в сіточці, ледь прикриває її гідності. Ана блиснула досить пишними формами і не посоромилася показати зайве.

Чорна сітка з камінчиками вдало поєднувалася з акуратною зачіскою – недбало зав'язаним пучком з парою вибилися з-під нього пасм. Легкий макіяж Ани вдало підкреслив її засмаглу шкіру.

До цього, як вже повідомлялося, дівчина вирішила підкорити своїми позами під час зйомок до дня "Зоряних воїн".

Дівчина постала в двох різних ракурсах, чим відразу ж підкорила фоловерів, написавши, що знялася в цьому образі для них:

«Той, хто любить тебе» ✨✨ Ви шанувальник Зоряних війн? Pr ✨ # princessleia # помста 5-го # Зоряних воєн # косплей # костюм # веселощі # косплейгерл», - написала Ана.

Ось що відповіли користувачі:

«Ой так мило 💕💕💕», «Люблю це!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «насправді я не фанат, але ти мені подобаєшся», «Це найкращий спосіб за весь місяць», «Ясс Квін🍑», «Принцеса Лея супер гаряча», «Злий крутий погляд 😊😊😊😊».

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