Американская фитнес-модель Ана Чери показала всю себя в одной сеточке
Так, в этот раз молодая фитнес-модель устроила фотосессию на фоне стекланной двери собственного балкона и не постеснялась посветить лишним, появившись в одной сеточке. Девушка, похоже, решила похвастаться идеальным и провокационным видом, пишет Politeka.
В этот раз молодая девушка решила повеселиться во время новой фотосессии и появилась в одной лишь сеточке, едва ли прикрывающей ее достоинства. Ана сверкнула довольно пышными формами и не постеснялась показать лишнее.
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Черная сетка с камушками удачно сочеталась с аккуратной прической – небрежно завязанным пучком с парой выбившихся из-под него прядей. Легкий макияж Аны удачно подчеркнул ее загорелую кожу.
До этого, как уже сообщалось, девушка решила покорить своими позами во время съемок ко дню "Звездных воин".
Девушка предстала в двух разных ракурсах, чем сразу же покорила фолловеров, написав, что снялась в этом образе для них:
«Та, кто любит тебя» ✨✨ Вы поклонник Звездных войн? Pr ✨ # princessleia # месть 5-го # Звездных войн # косплей # костюм # веселье # косплейгерл», - написала Ана.
Вот что ответили пользователи:
«Ой так мило 💕💕💕», «Люблю это!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «На самом деле я не фанат, но ты мне нравишься», «Это лучший образ за весь месяц», «Ясс Квин🍑», «Принцесса Лея супер горячая», «Злой крутой взгляд 😊😊😊😊».
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