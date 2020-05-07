Як раз те, що зазвичай викидають

Популярний австралійський шеф-кухар Роб Ніксон дав пораду, як перетворити картопляне пюре у витвір мистецтва

Зоряний кулінар поділився рецептом товченої картоплі в соцмережі, пише Mirror. Ніксон розповів, як зробити пюре вершковим і гладким, але його техніка трохи дивна.

У той час як деякі люди додають вершки або вершкове масло до картоплі, Ніксон, якого називають австралійським Гордон Рамсі, має трохи інший погляд на техніку готування. Він використовує картопляні очистки.

Звичайно, більшість з нас викидають їх, але Ніксон знайшов гідне застосування.

У відео, опублікованому на його каналі TikTok, шеф-кухар пояснив, що для того, щоб зробити найкращу картоплю, потрібно опустити очистки в кипляче молоко.

«Грійте молоко дві хвилини. Це дозволить йому просочитися смаком і ароматом очисток», - каже кулінар.

Так, шеф-кухар чистить картоплю, складаючи шкірку окремо, ділить бульби навпіл і кидає варитися у вже підсолену воду. Хвилин через 12-15 він зливає рідину, приправляє перцем і розм'якшеним маслом, товче і добре перемішує, вливаючи молоко, з якого витягнув тепер уже непотрібні очистки.

Нагадаємо, картопляне пюре давно здобуло всесвітню визнання і любов. Мабуть, важко знайти на планеті місце, де б не знали або ніколи не пробували на смак картопляне пюре.

Калорійність цього блуда складає 106 ккал на 100 грамів продукту. У ньому багато крохмалю, білка, клітковини, вітамінів А, Е, С, В1, В2, РР, а також мінеральних речовин, таких як калій, кальцій, марганець, фосфор, залізо, натрій.

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