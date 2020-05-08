Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала барвистий образ майже без одягу

На фото Котова лежала в довгій червоній спідниці на кам'яному парапеті. Образ Тетяна доповнила босоніжками на великому підборах. Більше на зірці нічого не було і можна побачити оголену верхню частину тіла. Красуня найцікавіше прикрила рукою, але об'ємні форми таким чином не вдалося заховати. Волосся у співачки в цей раз були розпущені, дівчина просто закрила очі від задоволення. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Світлина, як кадр з фільму, і ніби було не зі мною, і наче зовсім це був сон", - написала Котова під фото.

Фанати поставили майже три тисячі лайків за 40 хвилин і написали кілька коментарів:

"На море хочу", "Тетяна, ви класна", "Дуже гарне фото, як з кінофільму", "Це де такі заповідні місця?", "Руками шкода все прикрито", "Ой... як то незручно...", "Тетяна, це саме шедевральний фото".

Повідомлялося, що відома співачка Тетяна Котова, яка кілька років співала у складі групи "ВІА Гра", розбурхала мережа спокусливим відео.

Котова зняла рекламу для домашнього одягу власного бренду. Красуня одягла зелену шовкову сорочку, яка ледь прикривала її округлі стегна. Співачка позувала на камеру, задираючи цю сорочку, оголюючи найсмачніші місця. В процесі зйомки красуня засвітила свою «п'яту точку» і апетитну груди.

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