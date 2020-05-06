Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", умилила сеть ярким фото в розовой пижаме
Девушка с легким макияжем и распущенными волосами позировала в домашнем виде с цветами в руках. А вот под постом решила поговорить о важном:
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«Под предыдущим постом про жизненные инсайты, мне написали важный пункт — «никогда не прощать мужчину, если он тебя ударил». И я все это время никак не комментировала ситуации, связанные с домашним насилием, но сейчас отвечу тут один раз:
Никогда не нужно терпеть насилие, даже моральное. Мужчина не может унижать и обижать девушку. Никогда и ни под каким предлогом! И насчёт прощения... Всепрощение, конечно, прекрасно, если вы буддийский монах.🙏🏼🙈», - сделала вывод Котова.
До этого девушка предстала в новой пижамке изумрудного цвета, посветив соблазнительной фигурой и в штанах, и в шортиках.
«Какое фото? Шортики против брюк, что нравится тебе? Кстати, этот сочный цвет Green уже появился в палитре женских пижам моего бренда домашней одежды», - написала Котова в социальной сети.
Вот что ответили пользователи:
«Мне с брюками нравится, а цвет вообще 🔥», «Очаровательная 💚💚💚💚💚», «Очень,очень красиво!», «Шортики красивее а брюки теплее )❤️», «Мой любимый цвет 💚 хочу с шортиками)», «Вау🔥 Мне больше нравятся шортики😍», «Я люблю шортики😍😍», «Танюш ты просто шикарна».
Напомним, что Татьяна Котова устроила настоящее испытание страстным танцем: "Несите огнетушитель".
Как сообщала Politeka, Татьяна Котова засветила пышное декольте в спальне: «Какая желанная».
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