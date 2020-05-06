Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", умилила сеть ярким фото в розовой пижаме

Артистка каждый день делится новыми фото и старается делиться интересной и полезной информацией на своей странице в социальной сети. При этом девушка также любит рассказывать о секретах красоты и доказывать свою собственную провокационным образом. В этот раз она представила милый домашний кадр с цветами, пишет Politeka

Девушка с легким макияжем и распущенными волосами позировала в домашнем виде с цветами в руках. А вот под постом решила поговорить о важном:

«Под предыдущим постом про жизненные инсайты, мне написали важный пункт — «никогда не прощать мужчину, если он тебя ударил». И я все это время никак не комментировала ситуации, связанные с домашним насилием, но сейчас отвечу тут один раз:

Никогда не нужно терпеть насилие, даже моральное. Мужчина не может унижать и обижать девушку. Никогда и ни под каким предлогом! И насчёт прощения... Всепрощение, конечно, прекрасно, если вы буддийский монах.🙏🏼🙈», - сделала вывод Котова.

До этого девушка предстала в новой пижамке изумрудного цвета, посветив соблазнительной фигурой и в штанах, и в шортиках.

«Какое фото? Шортики против брюк, что нравится тебе? Кстати, этот сочный цвет Green уже появился в палитре женских пижам моего бренда домашней одежды», - написала Котова в социальной сети.

Вот что ответили пользователи:

«Мне с брюками нравится, а цвет вообще 🔥», «Очаровательная 💚💚💚💚💚», «Очень,очень красиво!», «Шортики красивее а брюки теплее )❤️», «Мой любимый цвет 💚 хочу с шортиками)», «Вау🔥 Мне больше нравятся шортики😍», «Я люблю шортики😍😍», «Танюш ты просто шикарна».

Напомним, что Татьяна Котова устроила настоящее испытание страстным танцем: "Несите огнетушитель".

Как сообщала Politeka, Татьяна Котова засветила пышное декольте в спальне: «Какая желанная».

Также Politeka писала, что Татьяна Котова показала упругое тело на камеру: "Нельзя себе отказывать".

<