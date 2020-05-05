Бывшая участница группы «ВИА Гра» Татьяна Котова сверкнула безупречной фигурой в одном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

Так, на первом снимке Котова позирует в крохотном белье, элегантно задрав руки за голову. Звезда позирует на фоне бассейна.

А на другом снимке Котова позирует все в том же белье, демонстрируя роскошную фигуру сзади.

Поклонники Котовой активно лайкали снимки кумира, днако решили их не комментировать.

До этого мы писали, что певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала яркие фото в домашнем виде.

Артистка решила вести полезный блог на своей странице в социальной сети Инстаграм, чтобы привлекать внимание фанатов к Инстаграм-профилю и удивлять не только яркими фото, но еще и интересными рассказами, замечаниями и советами. В этот раз девушка порадовала аудиторию новым постом.

Девушка предстала в новой пижамке изумрудного цвета, посветив соблазнительной фигурой и в штанах, и в шортиках.

«Какое фото? Шортики против брюк, что нравится тебе? Кстати, этот сочный цвет Green уже появился в палитре женских пижам моего бренда домашней одежды», - написала Котова в социальной сети.

Вот что ответили пользователи:

«Мне с брюками нравится, а цвет вообще 🔥», «Очаровательная 💚💚💚💚💚», «Очень,очень красиво!», «Шортики красивее а брюки теплее )❤️», «Мой любимый цвет 💚 хочу с шортиками)», «Вау🔥 Мне больше нравятся шортики😍», «Я люблю шортики😍😍», «Танюш ты просто шикарна».

Напомним, что Татьяна Котова устроила настоящее испытание страстным танцем: "Несите огнетушитель".

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