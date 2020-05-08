Долар пробив нове дно, цифри в обмінниках вражають: чого чекати українцям

Курс долара і євро в Україні 8 травня очікує різке падіння.

Відповідні цифри представив Національний банк України. Так, згідно з офіційними даними на сайті регулятора, гривня зросте по відношенню до обох іноземних валют.

зокрема, долар обвалиться відразу на 12 копійок, а євро – на 20.

Офіційний курс гривні до долара 8 травня складе 26,8185 грн за 1 долар. Напередодні, 7 травня, він становив 26,9323 грн за 1 долар.

У свою чергу, курс гривні до євро 8 травня складе 28,9117 грн за 1 євро, в той час як днем раніше він дорівнював 29,1017 грн.

Українцям загрожують нові драконівські штрафи, названі суми: "Вже з 9 травня..."

У Нацполиции попередили, що будуть штрафувати українців, які будуть порушувати закон на травневі свята.

Як відомо, з-за світової пандемії та карантину святкування Дня перемоги в Україні скасували. Усі масові заходи скасовано, українцям заборонили влаштовувати пікніки і шашлики. Тим, хто буде порушувати карантин, загрожує штраф від 17 тисяч гривень.

Крім цього, 9 травня буде діяти ще одне обмеження – заборона на носіння та використання георгіївської стрічки. За це українцям загрожує штраф у районі 5100 гривень або навіть адміністративний арешт на 15 діб.

Саакашвілі отримав посаду в уряді, Зеленський підписав указ: термінове заяву

Після тривалих дискусій у суспільстві стало відомо, яку посаду зайняв екс-губернатор Одеської області в новому уряді.

Так, 7 травня Зеленський Саакашвілі призначив головою Виконавчого комітету реформ. Як повідомляється в прес-службі глави держави, президент підписав відповідний указ.

Зеленський привітав Саакашвілі з «новим відповідальним викликом» і висловив надію на те, що політик додасть імпульс Національній раді реформ та сприятиме важливим для країни змінам.

Сам Саакашвілі вже встиг відреагувати на своє нове призначення. У своєму новому пості в Фейсбук політик розповів про те, що вже готовий відзначити те, що трапилося відмінним грузинським вином.

Нагадаємо, скандал з Грузією набирає обертів, Зеленський кинув ризикований виклик.

Як повідомляла Politeka, «слуги народу» злили Саакашвілі, у Зеленського готують термінове рішення: що сталося.

Також Politeka писала, що Саакашвілі зізнався, навіщо Зеленський покликав його в Кабмін: «Я за мир з Росією».