Курс доллара и евро в Украине 8 мая ожидает резкое падение

Соответствующие цифры представил Национальный банк Украины. Так, в соответствии с официальными данными на сайте регулятора, гривна вырастет по отношению к обеим иностранным валютам.

В частности, доллар обвалится сразу на 12 копеек, а евро – на 20.

Официальный курс гривны к доллару 8 мая составит 26,8185 грн за 1 доллар. Накануне, 7 мая, он составлял 26,9323 грн за 1 доллар.

В свою очередь, курс гривны к евро 8 мая составит 28,9117 грн за 1 евро, в то время как днем ранее он равнялся 29,1017 грн.

Стоит отметить, что несмотря на такие цифры, эксперты предупреждают о резком скачке курса доллара в Украине уже в этом месяце. Так, специалисты утверждают, что в мае американская валюта может начать увеличиваться в цене вплоть до 30 гривен.

«В общем, в среднесрочной перспективе, учитывая, решение МВФ о предоставлении Украине дополнительного валютного кредита и объем резервных активов НБУ курс доллара будет колебаться в коридоре 29-30 гривен», - рассказал эксперт Европейского Аналитического центра Вадим Бардась в своем прогнозе на май.

В то же время кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский отметил, что курс валют будет колебаться в пределах 27-28 гривен за доллар из-за обострения экономического кризиса.

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