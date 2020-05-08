Доллар пробил новое дно, цифры в обменниках поражают: чего ждать украинцам
Курс доллара и евро в Украине 8 мая ожидает резкое падение.
Соответствующие цифры представил Национальный банк Украины. Так, в соответствии с официальными данными на сайте регулятора, гривна вырастет по отношению к обеим иностранным валютам.
В частности, доллар обвалится сразу на 12 копеек, а евро – на 20.
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Официальный курс гривны к доллару 8 мая составит 26,8185 грн за 1 доллар. Накануне, 7 мая, он составлял 26,9323 грн за 1 доллар.
В свою очередь, курс гривны к евро 8 мая составит 28,9117 грн за 1 евро, в то время как днем ранее он равнялся 29,1017 грн.
Украинцам грозят новые драконовские штрафы, названы суммы: "Уже с 9 мая..."
В Нацполиции предупредили, что будут штрафовать украинцев, которые будут нарушать закон на майские праздники.
Как известно, из-за мировой пандемии и карантина празднование Дня победы в Украине отменили. Все массовые мероприятия отменены, украинцам запретили устраивать пикники и шашлыки. Тем, кто будет нарушать карантин, грозит штраф от 17 тысячи гривен.
Кроме этого, 9 мая будет действовать еще одно ограничение – запрет на ношение и использование георгиевской ленты. За это украинцам грозит штраф в районе 5100 гривен или даже административный арест на 15 суток.
Саакашвили получил должность в правительстве, Зеленский подписал указ: срочное заявление
После продолжительных дискуссий в обществе стало известно, какую должность занял экс-губернатор Одесской области в новом правительстве.
Так, 7 мая Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. Как сообщается в пресс-службе главы государства, президент подписал соответствующий указ.
Зеленский поздравил Саакашвили с «новым ответственным вызовом» и выразил надежду на то, что политик придаст импульс Национальной раде реформ и будет способствовать важным для страны изменениям.
Сам Саакашвили уже успел отреагировать на свое новое назначение. В своем новом посте в Фейсбук политик рассказал о том, что уже готов отметить случившееся отменным грузинским вином.
Напомним, скандал с Грузией набирает обороты, Зеленский бросил рискованный вызов.
Как сообщала Politeka, «слуги народа» слили Саакашвили, у Зеленского готовят срочное решение: что произошло.
Также Politeka писала, что Саакашвили признался, зачем Зеленский позвал его в Кабмин: «Я за мир с Россией».