Настя Каменських поділилася новим зворушливим відео зі свого скромного сімейного свята з Потапом

Популярна українська співачка показала, як відзначила свій день народження на карантині в компанії чоловіка. Як повідомляє Politeka.net, новим відео Каменських поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах Настя веселиться на веранді їх з Потапом будинку в компанії свого чоловіка. Потап виносить улюбленій торт із запаленими свічками, а іменинниця радісно плескає в долоні і задуває їх. Настя буквально сяє від щастя, позуючи на камеру в ніжному білому платті з глибоким декольте.

У підписі до відео співачка висловила надію на те, що вони з Потапом зможуть продовжувати створювати такі щасливі спогади разом.

Шанувальники зірка тут же взялися коментувати її пост.

«Ти така щаслива, це неймовірно, твоє щастя летить і потрапляє до нас в сердечка», «Красуня Настуся з днем народження щастя, кохання, здоров'я, і бути коханою цілую тебе всіх благ тобі дорога», «Красуня неймовірна!!! Щастя і здійснення бажань!», «З днем народження принцесу», «Так ніжно», «Шикарна жінка Які ж щирі емоції. Люблю тебе шалено і з минулим, малятко», «Це ж треба таке волосся...прям спіралька до спиральке», - пишуть люди.

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