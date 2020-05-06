Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала, как праздновала в условиях карантина свой 33 день рождения

Во время карантина артистка остается дома на самоизоляции с мужем, при этом она активно ведет свой блог, проводит марафоны и занимается спортом. Не помешала изоляция отпраздновать звезде и свой праздник. Счастливая Каменских похвасталась модным образом, пишет Рoliteka.net.

Так, для празднования довольная звезда предпочла не укладывать волосы и показала кудрявые локоны без заколок и других украшений. На фото артистка запечатлена в шелковом платье-комбинации цвета слоновой кости и кружевной накидкой в тон.

Платье довольно скромной длинны певица дополнила подвеской и бежево-белыми босоножками на высоком каблуке.

При этом позировала Каменских на летней площадке на фоне надписи "Happy birthday". Поклонники отметили, что певица выглядит нежно и женственно.

«Привет, мой новый год ♥️ У нас с тобой столько всего впереди! Какое фото больше нравится - 1 или 2?📷», - написала звезда и тут же получила море комментариев. Многие отметили, что звезда выглядит молодо и Лорак с ее любви к пластике может позавидовать такому виду.

Ранее Потап решил ответить в программе «Зірковий шлях», решение его супруги делиться с публикой весьма жаркими и даже откровенными кадрами.

К примеру, только во время последнего отпуска звезда представила серию кадров в новых бикини и сверкнула полупрозрачным костюмом на концерте:

«Если мы друг друга любим, то почему уже цепляться, если она артистка. Я человек уверенный. Не в себе, в своей любви. Поэтому я позволяю ей все», – спокойно отметил Потап в шоу.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть