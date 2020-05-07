Демі показала всю себе одним лише кадром

Модель Демі Роуз вразила видом у червоному купальнику, ледь приховавшому її форми

Знаменита модель, яку часто називають британською Кардашьян, знову вразила фанатоа стильним чином під час вечірньої прогулянки на пляжі. Схоже, дівчина вирішила кожен день веселитися на природі і користуватися можливістю отдыхонуть на безлюдних з-за карантину пляжах. Яскраві фото в купальниках дівчина почала публікувати в рази частіше повідомляє Politeka.net.

Так, модель представила два яскравих фото, зроблених на пляжі і опублікувала ті на сторінці в Instagram. Демі з'явилася в цей раз в яскраво-червоному купальнику, який лише підкреслив пишні форми знаменитості.

На нових кадрах дівчина не забула також похвалитися і сідницями, повернувшись боком до об'єктиву, щоб в черговий раз привернути увагу зухвалої позою.

До цього відома інста-діва, яка прославилася як «британська Кардашьян», порадувала своїх шанувальників новим жарким фото в Instagram.

На знімку Роуз позує в чорному латексному білизна. Модель коштує до глядачів спиною, злегка повернувши голову. Відкриті трусики вбрання ідеально підкреслюють пишні сідниці красуні. Також можна помітити, що Демі стоїть навшпиньки.

Сама модель в підписі до світлини розповіла про те, що ніяк не може позбутися звички постійно ходити навшпиньки. Роуз пояснила, що ця звичка залишилася у неї з тих пір, як вона була балериною.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

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