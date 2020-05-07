Деми показала всю себя одним лишь кадром

Модель Деми Роуз сразила видом в алом купальнике, едва ли скрывшем ее формы

Знаменитая модель, которую часто называют британской Кардашьян, вновь поразила фанатоа стильным образом во время вечерней прогулки на пляже. Похоже, девушка решила каждый день веселиться на природе и пользоваться возможностью отдыхонуть на безлюдных из-за карантина пляжах. Яркие фото в купальниках девушка стала публиковать в разы чаще сообщает Politeka.net.

Так, модель представила два ярких фото, сделанных на пляже и опубликовала те на странице в Инстаграм. Деми появилась в этот раз в ярко-алом купальнике, который лишь подчеркнул пышные формы знаменитости.

На новых кадрах девушка не забыла также похвастаться и ягодицами, повернувшись боком к объективу, чтобы в очередной раз привлечь внимание дерзкой позой, ведь ее наряд едва ли держится на пышных формах.

До этого известная инста-дива, прославившаяся как «британская Кардашьян», порадовала своих поклонников новым жарким фото в Инстаграм.

На снимке Роуз позирует в черном латексном белье. Модель стоит к зрителям спиной, слегка повернув голову. Открытые трусики наряда идеально подчеркивают пышные ягодицы красотки. Также можно заметить, что Деми стоит на цыпочках.

Сама модель в подписи к снимку рассказала о том, что никак не может избавиться от привычки постоянно ходить на цыпочках. Роуз пояснила, что эта привычка осталась у нее с тех пор, как она была балериной.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.