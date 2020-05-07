Українці поскаржилися на крадіжку грошей з карт Приватбанку

Відповідний відгук від клієнта банку з'явився на сайті Мінфін. Він розповів, що 17 квітня при оплаті посилки на пошті стався збій і у нього з карти двічі зняли суму 989 грн. Він зареєстрував заявку про повернення помилково списаної суми і банк обіцяв розглянути її протягом 10 календарних днів. Однак, навіть за 15 днів гроші так і не повернули.

«Оператор гарячої лінії ввічливо повідомив нам, що він зареєстрував нову заявку, за якою зазначена сума буде повернена протягом 120 днів. Цікаво, скільки тисяч людей ви зробили своїми безкоштовними кредиторами?», - обурився незадоволений клієнт.

У свою чергу, представники Приватбанку відповіли, що співробітники банку діяли в рамках правил міжнародної платіжної системи.

«При проведенні операції на банк надійшов повторний запит на списання коштів на який банк був вимушений відповісти. За Вашим зверненням в підтримку, Банк, діючи в рамках правил міжнародної платіжної системи сформував запити на повернення коштів. Ми завжди робимо все можливе, щоб запит було розглянуто якомога швидше та на користь клієнта. За результатом розгляду заявок Ви будете повідомлені», - повідомили в банку.

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