Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, розбурхала мережу яскравим кадром

Молода дівчина, яка прославилася завдяки своїй любові до рекламі купальників і нижньої білизни, порадувала фанатів новим гарячим кадром в крихітному бікіні. Як відомо, після введення карантину Настя вирішила ґрунтовно оновити профіль і ділиться новими кадрів кожен день. Не стали винятком і її фан-акаунти, повідомляє Politeka.

цього разу молода зірка показала, як проводила час на яхті в купальнику, ледь прикривав її гідності. При цьому не забула Настя звично виставити п'яту точку напоказ, щоб у всій кресе довести, за що її прозвали російської Кардашьян.

Дівчина не соромиться своїх пишних форм і, як відзначають фанати, не дарма, адже виглядає зірка вельми привабливо. Модель позувала не тільки в чорному купальнику, але і в стильних сонцезахисних окулярах, вдало доповнюють її новий пляжний цибулю.

До цього молода красуня безсоромно выпятила форми перед об'єктивом в купальнику модного дизайну - з відкритими грудьми і животом, ледь прикриває її інтимні місця. Дівчина не стала соромитися, а навпаки - виставила руки вгору до розпущеним волоссям, щоб показати себе у всій красі.

два Нові фото, представлені в різних ракурсах і подчеркнувших гідності зірки, захопили численних шанувальників знаменитості, адже вона показала пишну фігуру в незвичайному купальнику, який раніше ще не показувала.

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