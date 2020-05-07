Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, взбудоражила сеть ярким кадром

Молодая девушка, прославившаяся благодаря своей любви к рекламе купальников и нижнего белья, порадовала фанатов новым горячим кадром в крошечном бикини. Как известно, после введения карантина Настя решила основательно обновить профиль и делится новыми кадрам каждый день. Не стали исключением и ее фан-аккаунты, сообщает Politeka.

В этот раз молодая звезда показала, как проводила время на яхте в купальнике, едва ли прикрывающем ее достоинства. При этом не забыла Настя привычно выставить пятую точку напоказ, чтоб во всей кресе доказать, за что ее и прозвали русской Кардашьян.

Девушка не стесняется своих пышных форм и, как отмечают фанаты, не зря, ведь выглядит звезда весьма привлекательно. Модель позировала не только в черном купальнике, но и в стильных солнцезащитных очках, удачно дополняющими ее новый пляжный лук. Некоторые фанаты несдержались, заявив, что им становится жарко и иногда даже стыдно смотреть на ее пикантные кадры.

До этого молодая красотка бесстыдно выпятила формы перед объективом в купальнике модного дизайна - с открытой грудью и животом, едва ли прикрывающим ее интимные места. Девушка не стала стесняться, а наоборот - выставила руки вверх к распущенным волосам, чтобы показать себя во всей красе.

Новые два фото, представленные в разных ракурсах и подчеркнувших достоинства звезды, восхитили многочисленных поклонников знаменитости, ведь она показала пышную фигуру в необычном купальнике, который ранее еще не показывала.

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