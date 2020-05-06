На кадрах світської хроніки знаменитості завжди виглядають ідеально, але це звичайні люди зі звичайними проблемами, а деякі селебріті протягом багатьох років борються з важкими захворюваннями, хоча і намагаються не подавати виду

Politeka.net зібрала знаменитостей, які продовжують насолоджуватися життям і славою, незважаючи на серйозні захворювання.

У 2013 році виконавцю ролі Росомахи Х'ю Джекману поставили страшний діагноз — базальноклітинна карцинома (один із видів раку шкіри). З тих пір актор не тільки проходив курси хіміотерапії, але і пережив 6 операцій з пересадки шкіри.

Кім Кардашьян давно зізналася, що страждає від псоріазу – це аутоімунне захворювання, яке дісталося їй у спадок від мами Кріс Дженнер. Кім навчилася майстерно приховувати плями на шкірі за допомогою косметичних засобів і дотримується дієти, щоб уникати загострень.

Зірка "Основного інстинкту" Шерон Стоун ще в 2001 році перенесла інсульт. Зараз 62-річна актриса страждає відразу від декількох хронічних захворювань. Серед них: аневризма головного мозку, цукровий діабет першого типу, а також астма.

У знаменитої моделі Белли Хадід в 2015 році виявили хворобу Лайма або кліщовий бореліоз. Беллі кожен день доводилося лежати під крапельницею, але розповісти про свою недугу вона зважилася не відразу. Взагалі хвороба Лайма у родині Хадід — свого роду «сімейне прокляття» — лікуються від неї і Белла, і її брат Анвар, і їх мати Іоланда.

Зірці серіалу "Рятувальники Малібу" Памелі Андерсон у 2002 році поставили діагноз гепатит С. Тоді ей довелося повністю відмовилася від алкоголю — інакше відмовила б печінка. Актрисі крупно пощастило, в 2015 році Памела пройшла новий експериментальний курс лікування і позбулася від вірусу.

Голлівудський красунчик Том Круз ледве читає контракти і сценарії. Зараз він один з найуспішніших акторів світу, але з часів школи у нього серйозні проблеми — Круз страждає дислексією, порушенням здатності до оволодіння навичкою читання і письма.

Нагадаємо, сестрички Белла і Джіджі Хадід спокусили гарячими образами: від краси розбігаються очі.

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