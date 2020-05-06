На кадрах светской хроники знаменитости выглядят всегда идеально, но это обычные люди с обычными проблемами, а некоторые селебрити на протяжении многих лет борятся с тяжелыми заболеваниями, хотя и стараются не подавать виду

Politeka.net собрала знаменитостей, которые продолжают наслаждаться жизнью и славой, несмотря на серьезные заболевания.

В 2013 году исполнителю роли Росомахи Хью Джекману поставили страшный диагноз — базальноклеточная карцинома (один из видов рака кожи). С тех пор актер не только проходил курсы химиотерапии, но и пережил 6 операций по пересадке кожи.

Ким Кардашьян давно призналась, что страдает от псориаза – это аутоиммунное заболевание, которое досталось ей по наследству от мамы Крис Дженнер. Ким научилась мастерски скрывать пятна на коже с помощью косметических средств и придерживается диеты, чтобы избегать обострений.

Звезда "Основного инстинкта" Шэрон Стоун еще в 2001 году перенесла инсульт. Сейчас 62-летняя актриса страдает сразу от нескольких хронических заболеваний. Среди них: аневризма головного мозга, сахарный диабет первого типа, а также астма.

У знаменитой модели Беллы Хадид в 2015 году обнаружили болезнь Лайма или клещевой боррелиоз. Белле каждый день приходилось лежать под капельницей, но рассказать о своем недуге она решилась не сразу. Вообще болезнь Лайма в семье Хадид — своего рода «семейное проклятие» — лечатся от нее и Белла, и ее брат Анвар, и их мать Иоланда.

Звезде сериала "Спасатели Малибу" Памеле Андерсон в 2002 году поставили диагноз гепатит С. Тогда ей пришлось полностью отказалась от алкоголя — иначе отказала бы печень. Актрисе крупно повезло, в 2015 году Памела прошла новый экспериментальный курс лечения и избавилась от вируса.

Голливудский красавчик Том Круз с трудом читает контракты и сценарии. Сейчас он один из самых успешных актеров мира, но со времен школы у него серьезные проблемы — Круз страдает дислексией, нарушением способности к овладению навыком чтения и письма.

Напомним, сестрички Белла и Джиджи Хадид соблазнили горячими образами: от красоты разбегаются глаза.

Как сообщала Politeka, Памела Андерсон без стыда показала тату на сладком месте: такое скрывать непозволительно.

Также Politeka писала, что знойная Ким Кардашьян втиснула необъятные формы в черный латекс: "Где бельишко?".