Американская фитнес-модель Ана Чери показала стильный кадр в новом купальнике
Так, в этот раз молодая фитнес-модель устроила фотосессию на солнечном побережье, удивив новым кадром. Не так давно фотосессия звезды в стиле "Звездных воин" получила массу приятных отзывов и, решив не останавливаться на полученном подъеме популярности, сразу же поделилась новыми жаркими фото. Новые кадры также появились на фан-аккаунте, пишет Politeka.
Девушка позировала на фоне океана и солнечного пляжа в необычном модном купальнике персикового оттенка и крупными завязками. Волосы Аны мокрые, а сама она с легкой улыбкой в нескромной позе смотрит в объектив.
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Отметим, такие кадры сразу же вызывают бурный восторг среди поклонников, ведь пышные формы Чери никогда не оставляют равнодушными. Многие отметили тесноту купальника, заявив, что тот "еще немного и треснет".
До этого, как уже сообщалось, девушка решила покорить своими позами во время съемок ко дню "Звездных воин".
Девушка предстала в двух разных ракурсах, чем сразу же покорила фолловеров, написав, что снялась в этом образе для них:
«Та, кто любит тебя» ✨✨ Вы поклонник Звездных войн? Pr ✨ # princessleia # месть 5-го # Звездных войн # косплей # костюм # веселье # косплейгерл», - написала Ана.
Вот что ответили пользователи:
«Ой так мило 💕💕💕», «Люблю это!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «На самом деле я не фанат, но ты мне нравишься», «Это лучший образ за весь месяц», «Ясс Квин🍑», «Принцесса Лея супер горячая», «Злой крутой взгляд 😊😊😊😊».
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