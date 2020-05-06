Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, блиснула бездоганним тілом в мініатюрному сукню

Про це повідомляє Politeka з посиланням на її сторінку в Instagram.

«Що думаєте про моє плаття?» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Квітко позує в сукні з вирізом, демонструючи екстремальні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Боже, зараз випадуть ж», «плаття відпад», «беліссімо», «вогонь тіло! Бомба просто», «абсолютна краса», «моє улюблене плаття», «вау! Красуня», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардаш'ян, показала, що ховає під білим платтям.

Молода дівчина вже тривалий час перебуває на карантині, але це не заважає їй з подвійною активністю вести свій профіль у соціальній мережі Instagram. Як відомо, молода модель придбала популярність саме завдяки Инстаграму та рекламних зйомок білизни. Квітко щодня намагається публікувати сміливі і досить гарячі кадри.

Не став виключення та фан-аккаунт зірки - фанати представили фото, зроблене під час роботи Квітко над новою фотосесією в провокаційному вигляді. Анастасія позувала у одній лише білій сукні без білизни, під яким чітко помітні її форми.

Дівчина не стала прикривати зайве, а навпаки, виставила все напоказ і безсоромно посвітила фігурою, піднявши руки вгору і забравши світле волосся подалі від обличчя.

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