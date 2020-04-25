Знаменитая американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра показала себя в новом образе для смелой фотосессии

В этот раз девушка решила примерить на себя серию новых образов во время съемок фотосессии для французского бренда Jacquemus. Новая подборка провокационных кадров, на которых Барби появилась в смелых нарядах были сделаны по веб-камере, передает Politeka.net.

Похоже, таким образом девушка подчеркнула, что находится в режиме самоизоляции из-за карантина, но это не мешает ей удивлять новыми образами.

На первом размещенном кадре она попозировала без белья, прикрывая обнаженную грудь соломенной сумкой с кожаными ручками. На другом кадре девушка уже позировала в салатовом лифчике и огромной соломенной шляпе с широкими полями. На следующем кадре девушка уже примерила на себя довольно скромное бежевое платье в пол.

Отметим, автором представленных фото стал французский фотограф Пьер-Анж Карлотти, который ранее уже работал со звездами, среди которых Ирина Шейк, Белла Хадид и Рианна, а также сотрудничал с мировыми брендами. Фанаты модели написали, что она похвасталась "своими бриллиантами" не зря - им очень понравилось.

Как сообщалось ранее, модель Деми Роуз опубликовала в разделе Сториз несколько своих любимых фотографий. На каждой из них она позирует в откровенных образах.

Так, на одной из фотографий Деми плавает топлес в одном из водоемов Мексики. На снимке модель подплыла к бортику и облокотилась на него своей объемной грудью.

Еще на одном фото Роуз сидит полностью обнаженной с бокалом коктейля в руке. Девушка явно только что искупалась и поэтому завязала волосы полотенцем. Деми сидит к камере спиной, однако для снимка повернулась в пол-оборота.

Третий снимок Роуз был сделан на популярном американском фестивале Burning man, посетители которого намеренно наряжаются в оригинальные и порой совсем дикие костюмы. Так, Роуз позирует в откровенном «золотом» наряде с восточными мотивами, который прикрывает только самые интимные части ее тела.

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