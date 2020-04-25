Знаменитая американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра показала себя в новом образе для смелой фотосессии
В этот раз девушка решила примерить на себя серию новых образов во время съемок фотосессии для французского бренда Jacquemus. Новая подборка провокационных кадров, на которых Барби появилась в смелых нарядах были сделаны по веб-камере, передает Politeka.net.
Дожди и грозы разорвут Украину на выходных, погода резко испортится: какие области под ударом
Ратаковски, Кардашьян и Рианна поразили пышными формами в прозрачном белье: "Завидуйте"
Грузия перешла к угрозам Украине, конфликт разгорается с каждым часом: первые подробности
Удар доллара, важное заявление Нацбанка и новые зарплаты – главное за ночь
Похоже, таким образом девушка подчеркнула, что находится в режиме самоизоляции из-за карантина, но это не мешает ей удивлять новыми образами.
На первом размещенном кадре она попозировала без белья, прикрывая обнаженную грудь соломенной сумкой с кожаными ручками. На другом кадре девушка уже позировала в салатовом лифчике и огромной соломенной шляпе с широкими полями. На следующем кадре девушка уже примерила на себя довольно скромное бежевое платье в пол.
Отметим, автором представленных фото стал французский фотограф Пьер-Анж Карлотти, который ранее уже работал со звездами, среди которых Ирина Шейк, Белла Хадид и Рианна, а также сотрудничал с мировыми брендами. Фанаты модели написали, что она похвасталась "своими бриллиантами" не зря - им очень понравилось.
Как сообщалось ранее, модель Деми Роуз опубликовала в разделе Сториз несколько своих любимых фотографий. На каждой из них она позирует в откровенных образах.
Так, на одной из фотографий Деми плавает топлес в одном из водоемов Мексики. На снимке модель подплыла к бортику и облокотилась на него своей объемной грудью.
Еще на одном фото Роуз сидит полностью обнаженной с бокалом коктейля в руке. Девушка явно только что искупалась и поэтому завязала волосы полотенцем. Деми сидит к камере спиной, однако для снимка повернулась в пол-оборота.
Третий снимок Роуз был сделан на популярном американском фестивале Burning man, посетители которого намеренно наряжаются в оригинальные и порой совсем дикие костюмы. Так, Роуз позирует в откровенном «золотом» наряде с восточными мотивами, который прикрывает только самые интимные части ее тела.
Напомним, новая Кардашьян сбросила все лишнее и показала свои лакомства.
Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.
Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.