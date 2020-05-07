Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, не втримала власні форми у відвертому купальнику

Молода дівчина, яка прославилася завдяки своїм значним формами і любові до рекламі купальників і нижньої білизни, уже довгий час перебуває на карантині. Тим не менш модель почала з особливим завзяттям вести свій профіль у соціальній мережі Instagram, підігріваючи інтерес до власної персони не тільки новими, але ще й архівними кадрами. Такі фото стали з'являтися і на фан-акаунтах Квітко, повідомляє Politeka.

цього разу молода красуня безсоромно выпятила форми перед об'єктивом в купальнику модного дизайну - з відкритими грудьми і животом, ледь прикриває її інтимні місця. Дівчина не стала соромитися, а навпаки - виставила руки вгору до розпущеним волоссям, щоб показати себе у всій красі.

два Нові фото, представлені в різних ракурсах і подчеркнувших гідності зірки, захопили численних шанувальників знаменитості, адже вона показала пишну фігуру в незвичайному купальнику, який раніше ще не показувала.

Раніше ми повідомляли, що модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардашьян, показала розкішне тіло під час відпочинку на пляжі.

«Моя прекрасна Анастасія Квітко», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Квітко позує в крихітному купальнику, демонструючи всім розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Це бомба!», «оце так!», «вогонь баба!», «розкішне тіло!», - пишуть вони.

Повідомлялося, що модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардашьян, показала розкішне тіло на відпочинку.

Так, дівчина позує в пікантному вбранні, демонструючи пружні форми в мініатюрному білизна. На одному з знімком Квітко позує з руками, які закинула за голову.

Уточнимо, що фотографії ніяк не були підписані, хоча фанати зірки активно лайкали знімки. При цьому вони не зважилися їх коментувати.

Нагадаємо, російська Кардашьян ледве втиснула пружні форми в міні-сукню

А ще Politeka писала, що російська Кардашьян втиснула пружні дыньки в тісний костюм, підкоряючи видом

Також Politeka повідомляла, що російська Кардашьян похвалилася подругою, від бюста якої кидає в жар