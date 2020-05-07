Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, не удержала собственные формы в откровенном купальнике

Молодая девушка, прославившаяся благодаря своим внушительным формами и любви к рекламе купальников и нижнего белья, уже долгое время находится на карантине. Тем не менее модель принялась с особым рвением вести свой профиль в социальной сети Инстаграм, подогревая интерес к собственной персоне не только новыми, но еще и архивными кадрами. Такие фото стали появляться и на фан-аккаунтах Квитко, сообщает Politeka.

В этот раз молодая красотка бесстыдно выпятила формы перед объективом в купальнике модного дизайна - с открытой грудью и животом, едва ли прикрывающим ее интимные места. Девушка не стала стесняться, а наоборот - выставила руки вверх к распущенным волосам, чтобы показать себя во всей красе.

Новые два фото, представленные в разных ракурсах и подчеркнувших достоинства звезды, восхитили многочисленных поклонников знаменитости, ведь она показала пышную фигуру в необычном купальнике, который ранее еще не показывала.

Ранее мы сообщали, что модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала роскошное тело во время отдыха на пляже.

«Моя прекрасная Анастасия Квитко», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Квитко позирует в крохотном купальнике, демонстрируя всем роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Это бомба!», «вот это да!», «огонь баба!», «роскошное тело!», - пишут они.

Сообщалось, что модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала роскошное тело на отдыхе.

Так, девушка позирует в пикантном наряде, демонстрируя упругие формы в миниатюрном белье. На одном из снимком Квитко позирует с руками, которые закинула за голову.

Уточним, что фотографии никак не были подписаны, хотя фанаты звезды активно лайкали снимки. При этом они не решились их комментировать.

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