Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала, что прячет под белым платьем
Молодая девушка уже долгое время находится на карантине, но это не мешает ей с удвоенной активностью вести свой профиль в социальной сети Инстаграм. Как известно, молодая модель приобрела популярность именно благодаря Инстаграму и рекламным съемкам белья. Квитко каждый день старается публиковать смелые и довольно горячие кадры, сообщает Politeka.
Не стал исключения и фан-аккаунт звезды - фанаты представили фото, сделанное во время работы Квитко над новой фотосессией в провокационном виде. Анастасия позировала в одном лишь белом платье без белья, под которым отчетливо заметны ее формы.
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Девушка не стала прикрывать лишнее, а наоборот, выставила все напоказ и бесстыдно посветила фигурой, подняв руки вверх и убрав светлые волосы подальше от лица.
До этого, новый снимок восхитил многочисленных поклонников знаменитости, ведь она показала пышную фигуру в необычном купальнике.
Ранее мы сообщали, русская Кардашьян взбудоражила кадрами на пляже. Сочная красавица позировала в салатовом купальнике, пошалив на песке. Девушка нескромно расставила ноги. Более того, она не заметила, как верх бикини "пополз куда-то вверх", обнажив часть ее пышного бюста.
Этот кадр особо воодушевил фанатов, ведь Анастасия удачно подчеркнула свои выдающиеся формы. Пользователи тут же отметили, что девушка "с перчиком". И веди и не поспоришь.
Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте: «Сейчас выпадут!»
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.
акже Politeka писала, что пышногрудая русская Кардашьян не вместила красоту в микро топ: воображение уже не остановить