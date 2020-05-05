Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала, что прячет под белым платьем

Молодая девушка уже долгое время находится на карантине, но это не мешает ей с удвоенной активностью вести свой профиль в социальной сети Инстаграм. Как известно, молодая модель приобрела популярность именно благодаря Инстаграму и рекламным съемкам белья. Квитко каждый день старается публиковать смелые и довольно горячие кадры, сообщает Politeka.

Не стал исключения и фан-аккаунт звезды - фанаты представили фото, сделанное во время работы Квитко над новой фотосессией в провокационном виде. Анастасия позировала в одном лишь белом платье без белья, под которым отчетливо заметны ее формы.

Девушка не стала прикрывать лишнее, а наоборот, выставила все напоказ и бесстыдно посветила фигурой, подняв руки вверх и убрав светлые волосы подальше от лица.

До этого, новый снимок восхитил многочисленных поклонников знаменитости, ведь она показала пышную фигуру в необычном купальнике.

Ранее мы сообщали, русская Кардашьян взбудоражила кадрами на пляже. Сочная красавица позировала в салатовом купальнике, пошалив на песке. Девушка нескромно расставила ноги. Более того, она не заметила, как верх бикини "пополз куда-то вверх", обнажив часть ее пышного бюста.

Этот кадр особо воодушевил фанатов, ведь Анастасия удачно подчеркнула свои выдающиеся формы. Пользователи тут же отметили, что девушка "с перчиком". И веди и не поспоришь.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте: «Сейчас выпадут!»

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

акже Politeka писала, что пышногрудая русская Кардашьян не вместила красоту в микро топ: воображение уже не остановить