Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала розкішну фігуру в тісному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

На опублікованих кадрах Квітко заходить в магазин разом зі своєю собачкою в тісному вбранні, демонструючи бездоганну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Вау, яка мала», «краса!», «ось це бомбезні форми!», «ульот», «вогонь просто!», - пишуть вони.

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Молода дівчина вже тривалий час перебуває на карантині, але це не заважає їй радувати фоловерів стильними кадрами і новими образами. Так, на фан-акаунті зірки з'явилося нове фото, зроблене на пляжі під час фотосесії дівчини в новому салатовому купальнику.

Так, в цей раз молода модель показала всю себе в жаркій позі під час зйомок і посвітила зайвим у салатовому купальнику, лише частково прикрывавшим її фігуру.

Новий кадр особливо подобається фанатам, адже Анастасія вдало підкреслила свої видатні форми, які вона зовсім не приховує. Фанати відразу ж відзначили, що дівчина "з перчиком".

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