Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала роскошную фигуру в тесном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

На опубликованных кадрах Квитко заходит в магазин вместе со своей собачкой в тесном наряде, демонстрируя безупречную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вау, какая малышка», «красота!», «вот это бомбезные формы!», «улет», «огонь просто!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, похвасталась фигурой в крошечном купальнике

Молодая девушка уже долгое время находится на карантине, но это не мешает ей радовать фолловеров стильными кадрами и новыми образами. Так, на фан-аккаунте звезды появилось новое фото, сделанное на пляже во время фотосессии девушки в новом салатовом купальнике.

Так, в этот раз молода модель показала всю себя в жаркой позе во время съемок и посветила лишним в салатовом купальнике, лишь отчасти прикрывавшим ее фигуру.

Новый кадр особо нравится фанатам, ведь Анастасия удачно подчеркнула свои выдающиеся формы, которые она совсем не скрывает. Фанаты тут же отметили, что девушка "с перчиком".

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