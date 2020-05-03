Попудярная модель Ебігейл Рэтчфорд показала свої бездоганні форми в максимально відвертому купальнику

Як повідомляє Politeka.net, зірка виклала нескромні кадри на сторінці в "Instagram".

У двох коротких відео Ебі Рэтчфорд показала себе у всій красі. Вона вбралася в міні-бікіні червоного кольору, яка практично не закриває її розкішне тіло. Складається враження, що наряд скоро порветься.

Особливої пікантності кадрів надає гра тіней. Модель зняла себе з різних сторін, щоб шанувальники напевно розглянули всі цікаві місця.

У той же час, користувачі соцмережі не змогли оцінити і прокоментувати новий образ Рэтчфорд – вона виклала відео в Сторіз.

Раніше Ебігейл похвалилася гарячим фото в тонкому напівпрозорій білизні, ледь прикривав її фігуру. Вона знає, як привернути до себе увагу чоловіків і впевнено користується цим умінням. Зараз у неї вже більше дев'яти мільйонів передплатників з усього світу.

На опублікованому фото красуня позує одному боді з тонкої сітчастої тканини небесного відтінку. Доповнити свій наряд модель вирішила коротким весняним пальто, яке зав'язала для виду на талії. Деякі шанувальники відзначили, що її зовнішній вигляд межує з неприличием, а головні пікантні кадри - це "солодке на десерт".

Нагадаємо, що мокра Рэтчфорд без білизни похвалилася неосяжними формами: «Космос!».

Як повідомляла Politeka, Ебі Рэтчфорд блиснула розкішним тілом в крихітному купальнику: «Ого, які…».

Також Politeka писала, що Ебі Рэтчфорд блиснула божественним тілом в мереживній білизні: "Ого, які великі...".