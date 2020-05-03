Попудярная модель Эбигейл Рэтчфорд показала свои безупречные формы в максимально откровенном купальнике

Как сообщает Politeka.net, звезда выложила нескромные кадры на странице в "Инстаграм".

В двух коротких видео Эби Рэтчфорд показала себя во всей красе. Она нарядилась в мини-бикини красного цвета, который практически не закрывает ее роскошное тело. Складывается впечатление, что наряд скоро порвется.

Особой пикантности кадрам придает игра теней. Модель сняла себя с разных сторон, чтобы поклонники наверняка рассмотрели все интересные места.

В то же время, пользователи соцсети не смогли оценить и прокомментировать новый образ Рэтчфорд – она выложила видео в Сториз.

Ранее Эбигейл похвасталась горячим фото в тонком полупрозрачном белье, едва прикрывающем ее фигуру. Она знает, как приковать к себе внимание мужчин и уверенно пользуется этим умением. Сейчас у нее уже более девяти миллионов подписчиков по всему миру.

На опубликованном фото красотка позирует одном боди из тонкой сетчатой ткани небесного оттенка. Дополнить свой наряд модель решила коротким весенним пальто, которое завязала для вида на талии. Некоторые поклонники отметили, что ее внешний вид граничит с неприличием, а главные пикантные кадры - это "сладкое на десерт".

Напомним, что мокрая Рэтчфорд без белья похвасталась необъятными формами: «Космос!».

Как сообщала Politeka, Эби Рэтчфорд сверкнула роскошным телом в крохотном купальнике: «Ого, какие…».

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд сверкнула божественным телом в кружевном белье: "Ого, какие большие...".