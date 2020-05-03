Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, похвалилася фігурою в крихітному купальнику

Молода дівчина вже тривалий час перебуває на карантині, але це не заважає їй радувати фоловерів стильними кадрами і новими образами. Так, на фан-акаунті зірки з'явилося нове фото, зроблене на пляжі під час фотосесії дівчини в новому салатовому купальнику, повідомляє Politeka.

Так, в цей раз молода модель показала всю себе в жаркій позі під час зйомок і посвітила зайвим у салатовому купальнику, лише частково прикрывавшим її фігуру.

Новий кадр особливо подобається фанатам, адже Анастасія вдало підкреслила свої видатні форми, які вона зовсім не приховує.

Як стверджує Квітко, вона ніколи не робила пластичних операцій. Втім, багато шанувальників піддають це твердження під сумнів. Новий знімок захопив численних шанувальників знаменитості, адже вона показала пишну фігуру в незвичайному купальнику.

До цього пишнотіла модель позувала за столиком у чорному купальнику, накинувши на себе рожеве парео. Просто феноменальні форми моделі ледь не вислизнули з-під мініатюрних шат, але все одно, вона дозволила розглянути всі.

Прихильники "Російської Кардашьян" захопилися її розкішними формами. Під знімками в Instagram Квітко чоловіча половина її фоловерів порахували її найкрасивішою жінкою на планеті і зізналися, що вона чудова. Тільки за чотири години її форми змогли оцінити лайками 80 тисяч чоловік.

Зазначимо, що свою популярність модель отримала після фото в сексуально-відвертій білизні. Це принесло їй увагу передплатників, а також пропозиції від рекламодавців і фотографів, а вже у віці 17 років почала кар'єру моделі.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте: «Зараз випадуть!»

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.