Американська актриса Памела Андерсон показала відвертий знімок

В 90-е навряд чи можна було знайти підлітка, який не мав у своїй колекції знімком актриси. Здавалося б, тільки вчора юна красуня демонструвала свою розкішну фігуру і була головною героїнею серіалу «Рятувальники Малібу».

Як передає Politeka.net, актриса опублікувала досить пікантний архівний знімок.

На кадрі Андерсон позує у смугастій кофтинці з неймовірно відвертим декольте, яке дозволяє у всій красі помилуватися її шикарними грудьми. Чорний берет і пасма волосся, що стирчать з-під нього доповнили пікантності образу актриси.

Крім того, вона поставила автограф прямо на грудях.

Шанувальники Андерсон по достоїнству оцінили такий сміливий знімок, що і відбилося в сотні захоплених коментарів.

Не так давно вона поділилася кадром, на якому позує без бюстгальтера, одягнувши лише капелюшок, якій спробувала прикрити свою шикарну груди.

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