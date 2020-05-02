Британська модель Демі Роуз занудьгувала на карантині і поділилася відвертими архівними фотографіями з відпочинку

Популярна instagram-модель, відома як «британська Кардашьян», проводить ці дні на самоізоляції без можливості влаштовувати фотосесії на пляжах і популярних курортах. Мабуть, Демі це набридло. Як повідомляє Politeka.net, дівчина засумувала і вирішила поділитися з передплатниками архівними фотографіями з відпочинку.

На першому кадрі Роуз сидить на балконі розкішного готелю. При цьому з одягу на ній тільки білий халат, кокетливо приспущений з пишних грудей, і білий рушник на голові.

На другому фото Демі сидить на краю басейну на тлі дикої природи. Модель позує в білому купальнику, ідеально підкреслює її пишні форми.

Третій знімок теж явно зроблений на якомусь курорті. На ньому Демі стоїть під душем на відкритому повітрі. Дівчина позує в купальнику-бікіні, повернувшись до глядачів спиною.

Раніше ми писали, що Демі Роуз вирішила показати всі свої переваги на двох пікантних фото, зроблених у печери з озером. Дівчина з'явилася перед камерами в досить провокаційних позах, безсоромно вихваляючись фігурою.

Так, під час карантину зірка почала активно вести соціальну мережу, відповідати на провокаційні запитання шанувальників, проводити питання в соціальних мережах і ділитися архівними кадрами із відпочинку і фотосесій. Приміром, цього разу дівчина показала себе з мінімальною кількістю одягу – в одній нижній частині купальника.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.