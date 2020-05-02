Українська модель Олена Омович показала, як виглядала в купальнику до численних пластичних операцій

«Українська Кардашьян» славиться своєю любов'ю до модифікацій власного тіла і обличчя. Популярна instagram-модель не приховує, що секрет її вражаючої фігури криється в численних операціях. Проте, так було не завжди.

Як повідомляє Politeka.net, Омович вирішила нагадати своїм шанувальникам, як виглядала ще до втручання пластичних хірургів. Дівчина розмістила цілий ряд архівних знімків в розділі Сторіз. Серед них виявилося і фото в купальнику.

На ньому Омович позує в яскраво-червоному купальнику-бікіні, обернувшись червоною ж хусткою. За словами самої дівчини, на цьому знімку їй всього 16 років. Фотографія була зроблена під час її відпочинку в Мелекіно.

На знімку також можна оцінити, як виглядало обличчя моделі до зміни форми носа і губ.

Втім, шанувальники Омович не змогли розповісти, що думають з приводу її природної краси, так як в розділі Сторіз відсутня можливість коментування.

Раніше ми писали, що модель вразила шанувальників наповал новою порцією відвертих знімків. На них Омович позує в яскраво-жовтому купальнику-бікіні, який ледь прикриває її інтимні місця.

Так, на першому знімку модель коштує в пів-обороту, демонструючи на камеру свої підтягнуті сідниці.

Нагадаємо, українська Кардашьян вперше показала обличчя після нової операції.

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