Украинская модель Алена Омович показала, как выглядела в купальнике до многочисленных пластических операций

«Украинская Кардашьян» славится своей любовью к модификациям собственного тела и лица. Популярная инстаграм-модель не скрывает, что секрет ее впечатляющей фигуры кроется в многочисленных операциях. Однако, так было не всегда.

Как сообщает Politeka.net, Омович решила напомнить своим поклонникам, как выглядела еще до вмешательства пластических хирургов. Девушка разместила целый ряд архивных снимков в разделе Сториз. Среди них оказалось и фото в купальнике.

На нем Омович позирует в ярко-красном купальнике-бикини, обернувшись красным же платком. По словам самой девушки, на этом снимке ей всего 16 лет. Фотография была сделана во время ее отдыха в Мелекино.

На снимке также можно оценить, как выглядело лицо модели до изменения формы носа и увеличения губ.

Впрочем, поклонники Омович не смогли рассказать, что думают по поводу ее природной красоты, так как в разделе Сториз отсутствует возможность комментирования.

Ранее мы писали, что модель сразила поклонников наповал новой порцией откровенных снимков. На них Омович позирует в ярко-желтом купальнике-бикини, который едва прикрывает ее интимные места.

Так, на первом снимке модель стоит в пол-оборота, демонстрируя на камеру свои подтянутые ягодицы.

Напомним, украинская Кардашьян впервые показала лицо после новой операции.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян восхитила безупречными формами в невидимом белье.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян без белья выставила всю красоту напоказ.