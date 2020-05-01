Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала ідеальні вигини в крихітному купальнику

Молода дівчина, незважаючи на карантин і самоізоляцію, продовжує активно ділиться безліччю кадрів, зроблених під час самих різних фотосесій. Цього разу Анастасія знялася на тлі міського пейзажу, позуючи в одному лише купальнику блакитного кольору, що більше нагадує нижню білизну, повідомляє Politeka.

Дівчина вляглася перед об'єктивом так, щоб були видні всі її переваги в досить провокативних позах. Свій сонячний і літній образ вона доповнила легким макіяжем і сонцезахисними окулярами.

Варто відзначити, дівчина привертає увагу саме завдяки сміливому увазі, що так часто демонструє. З настанням карантину на сторінці зірки, а також на фан-акаунтах все частіше з'являються кадри, зроблені ще до того, як дівчина відправилася на самоізоляцію. Фанати бурхливо реагують на кожне фото, обсипаючи пости в Instagram різними коментарями.

Раніше ми повідомляли, що модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардашьян, показала розкішне тіло під час відпочинку на пляжі.

«Моя прекрасна Анастасія Квітко», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Квітко позує в крихітному купальнику, демонструючи всім розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Це бомба!», «оце так!», «вогонь баба!», «розкішне тіло!», - пишуть вони.

Повідомлялося, що модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардашьян, показала розкішне тіло на відпочинку.

Так, дівчина позує в пікантному вбранні, демонструючи пружні форми в мініатюрному білизна. На одному з знімком Квітко позує з руками, які закинула за голову.

Уточнимо, що фотографії ніяк не були підписані, хоча фанати зірки активно лайкали знімки. При цьому вони не зважилися їх коментувати.

Нагадаємо, російська Кардашьян ледве втиснула пружні форми в міні-сукню

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