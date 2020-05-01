Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала идеальные изгибы в крошечном купальнике

Молодая девушка, несмотря на карантин и самоизоляцию, продолжает активно делится множеством кадров, сделанных во время самых разных фотосессий. В этот раз Анастасия снялась на фоне городского пейзажа, позируя в одном лишь купальнике голубого цвета больше напоминающее нижнее белье, сообщает Politeka.

Девушка улеглась перед объективом так, чтобы были видны все ее достоинства в весьма провокативных позах. Свой солнечный и летний образ она дополнила легким макияжем и солнцезащитными очками. При этом видно, что купальник звезды еле держится на тонких завязках.

Стоит отметить, девушка привлекает внимание именно благодаря смелому виду, который так часто демонстрирует. С наступлением карантина на странице звезды, а также на фан-аккаунтах все чаще появляются кадры, сделанные еще до того, как девушка отправилась на самоизоляцию. Фанаты бурно реагируют на каждое фото, осыпая посты в Инстаграм самыми разными комментариями.

Ранее мы сообщали, что модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала роскошное тело во время отдыха на пляже.

«Моя прекрасная Анастасия Квитко», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Квитко позирует в крохотном купальнике, демонстрируя всем роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Это бомба!», «вот это да!», «огонь баба!», «роскошное тело!», - пишут они.

Сообщалось, что модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала роскошное тело на отдыхе.

Так, девушка позирует в пикантном наряде, демонстрируя упругие формы в миниатюрном белье. На одном из снимком Квитко позирует с руками, которые закинула за голову.

Уточним, что фотографии никак не были подписаны, хотя фанаты звезды активно лайкали снимки. При этом они не решились их комментировать.

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