Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася новим образом, засвітивши зайве в глибокому декольте

Так, в цей раз молода фітнес-модель здивувала домашнім фото в пікантному образі, який показала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Дівчина вже багато днів перебуває на карантині, однак вважає, що поповнювати свій профіль можна різними і стильними кадрами потрібно активніше, ніж раніше, щоб підтримати увагу аудиторії. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Цього разу Ана позувала у світлій майці з досить глибоким декольте. Дівчина спокусливо спустила край майки, щоб продемонструвати пишні форми в улюбленій манері:

«Сподіваюся, у всіх вас буде хороший четвер! Перевірте мої історії, якщо ви не хочете пропустити зі мною в 3 години дня ефір за тихоокеанським часом # Тільки # Шанувальники # Ганна Чері 🖤💭», - пише дівчина.

Ось що відповіли користувачі:

«Так мило!», «Я не можу чекати 😍😍😍», «Краса 🔥🔥🔥», «Гарна 😍😍», «Приголомшливий 🤍🤍🤍», «Beautiful❤️😻», «Чудовий», «Ти занадто гарна леді».

До цього дівчина похвалилася не тільки несподіваною зміною зачіски, але ще й своїми формами, які приховувала під світлою толстовкою.

Так, на нових знімках дівчина з посветлевшими локонами і состриженной чубчиком блиснула своїми формами. Спочатку Ана представила кадр, на якому мило дивиться в камеру, одягнена в небесно-блакитну толстовку з написом на грудях.

А вже на другому кадрі Чері безсоромно її задирає, показуючи, що вона позує без білизни і її значну груди ніщо не приховує.

Шанувальники залишилися в захваті від побаченого:

«Виглядає як лялька Барбі. 😘», «Ух ти!!! 😍😍😍», «Да ?! Що сталося? Карантин?», «Нереально красива 🔥», «Чудовий вид😍😍😍😘🤤🤤❤️❤️❤️», «Така милашка 😍😍😘😘», «Начебто тут для чубчика увагу треба – стильний імідж ❤️».

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