Американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась новым образом, засветив лишнее в глубоком декольте

Так, в этот раз молодая фитнес-модель удивила домашним фото в пикантном образе, который показала на своей странице в социальной сети Инстаграм. Девушка уже много дней находится на карантине, однако считает, что пополнять свой профиль можно разными и стильными кадрами нужно активнее, чем прежде, чтобы поддержать внимание аудитории. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

В этот раз Ана позировала в светлой майке с довольно глубоким декольте. Девушка соблазнительно приспустила край майки, чтобы продемонстрировать пышные формы в излюбленной манере:

«Надеюсь, у всех вас будет хороший четверг! Проверьте мои истории, если вы хотите не пропустить со мной в 3 часа дня эфир по тихоокеанскому времени # Только # Поклонники # Анна Чери 🖤💭», - пишет девушка.

Вот что ответили пользователи:

«Так мило!», «Я не могу ждать 😍😍😍», «Красота 🔥🔥🔥», «Красивая 😍😍», «Потрясающий 🤍🤍🤍», «Beautiful❤️😻», «Великолепный вид, вот они и показались», «Ты слишком красивая леди».

До этого девушка похвасталась не только неожиданной сменой прически, но еще и своими формами, которые скрывала под светлой толстовкой.

Так, на новых снимках девушка с посветлевшими локонами и состриженной челкой сверкнула своими формами. Сначала Ана представила кадр, на котором мило смотрит в камеру, одетая в небесно-голубую толстовку с надписью на груди.

А уже на втором кадре Чери бесстыдно ее задирает, показывая, что позирует она без белья и ее внушительную грудь ничто не скрывает.

Поклонники остались в восторге от увиденного:

«Выглядит как кукла Барби. 😘», «Ух ты!!! 😍😍😍», «Да ?! Что случилось? Карантин?», «Нереально красивая 🔥», «Великолепный вид😍😍😍😘🤤🤤❤️❤️❤️», «Такая милашка 😍😍😘😘», «Вроде здесь для челки внимание надо – стильный имидж ❤️».

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