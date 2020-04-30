Популярна модель Демі Роуз, яку називають юною Кім Кардашьян, порадувала шанувальників фото в білизні

Красуня позувала в мереживній білизні, сидячи на підлозі, пише Politeka.net. Зірка з'явилася в ліфчику, який підкреслив її соковиті груди. Тонке мереживо ледь утримувало настільки великі принади.

Маленькі трусики-бікіні дали насолодитися видами на пружну п'яту точку: "Самий смак". Модель злегка вигнулась на підлозі, щоб зробити на пружні місця ще більший акцент.

На голові красуні знаходився рушник, що створювало враження, ніби Демі тільки вийшла з ванни.

В руці красуня тримала троянду, що дуже символічно, адже прізвище моделі "Роуз" перекладається, як назва цієї квітки.

На іншому фото красуня сіла на м'який стілець, натягнувши трусики вище стегон. Демі не дивилася в камеру й опустила голову. Поруч з нею можна помітити улюбленця, а також стіл з квітами і свічками.

За дев'ять годин пост зібрав майже 400 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі, як завжди, написали масу компліментів, зізнаючись, що ще ніколи не бачили настільки привабливу дівчину.

Нагадаємо, Демі Роуз позувала в чорному мереживному боді, з величезним декольте. Груди ледве трималася в білизні, що помітно з випираючих ознак.

Саме боді було з довгими прозорими рукавами, що не грало ні яким прикриттям, адже всі погляди були прикуті саме до декольте.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз постала в рожевому купальнику, який ледве вмістив об'ємні форми моделі. Волосся красуні вирішила цього разу залишити розпущеним.

Зірка сиділа і показувала себе спереду, завдяки чому можна оцінити пишні груди дівчини.

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